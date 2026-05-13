ZUTPHEN — Veilig deelnemen aan verkeer onderwerp van Alzheimer Café Zutphen

In het Alzheimer Café e.o. staat woensdag 20 mei het thema “Veilig deelnemen aan het verkeer” centraal. Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over de invloed van op deelname aan het verkeer en de vragen die daarbij ontstaan voor mensen met en hun naasten.

Bezoekers krijgen onder meer informatie over autorijden, fietsen, het gebruik van een scootmobiel en zelfstandig wandelen wanneer dementie is vastgesteld. Ergotherapeut Mieke Jolij gaat hierover in gesprek met de aanwezigen en probeert samen met hen antwoorden te vinden op praktische en soms lastige situaties in het dagelijks leven.

Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, familieleden, mantelzorgers, hulpverleners en andere belangstellenden. Naast informatie bieden de bijeenkomsten ook ruimte om ervaringen uit te wisselen en lotgenoten te ontmoeten. Tijdens de avond kunnen bezoekers terecht bij een leestafel met brochures van Alzheimer Nederland en diverse boeken over dementie.

De bijeenkomst vindt plaats in Het Bornhof aan de Hobbemakade 246 in . De inloop begint om 19.00 uur met koffie en thee. Het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur.

Wie interesse heeft in de nieuwsbrief van het Alzheimer Café kan mailen naar ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl. Voor een luisterend oor of advies is dagelijks de Dementielijn bereikbaar via 0800-5088.

Meer informatie is te vinden via Alzheimer Nederland regio Oost-Gelderland.