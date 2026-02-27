Atelier Neuray draagt winkel over aan nieuwe eigenaresse

449 keer bekeken

GROENLO – Atelier Neuray Art & More aan de Mattelierstraat 31 in Groenlo krijgt per 1 april een nieuwe eigenaresse. Huidig eigenaar Netty Neuray heeft besloten een nieuwe fase in haar leven in te gaan en meer tijd door te brengen met haar gezin.

Neuray laat weten dat zij na “prachtige jaren” afscheid neemt van haar winkel. Atelier Neuray was jarenlang een vertrouwd adres in het centrum van Groenlo voor kunst, cadeaus en chocolade. “Waar deuren sluiten, openen nieuwe mogelijkheden,” schrijft zij aan haar klanten.

De winkel is verkocht aan een opvolgster opvolgster Hester Emaus die de zaak voortzet in dezelfde stijl. Volgens Neuray verandert er voor klanten weinig, behalve dat er een nieuw gezicht in de winkel zal staan. Tot 1 april blijft zij zelf actief als eigenaresse. In de maand april helpt zij de nieuwe eigenaar bij de overdracht.

Cadeaubonnen kunnen nog tot en met 31 maart bij haar worden ingeleverd.

