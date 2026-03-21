In april verzorgen vrijwilligers van CINEbieb opnieuw filmavonden in de Bibliotheken van Berkelland. Filmliefhebbers kunnen terecht in Neede, Borculo en Eibergen voor drie bijzondere films, met na afloop gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

De filmreeks start op donderdag 2 april in de Bibliotheek Neede met On Ira. Het verhaal volgt de 80-jarige Marie, die vanwege haar ziekte een ingrijpend besluit neemt en haar familie meeneemt op reis naar Zwitserland.

Op vrijdag 10 april in de Bibliotheek Borculo draait I’m Still Here. Deze film speelt zich af in Brazilië in 1971, waar een moeder van vijf kinderen in actie komt nadat haar man door het regime wordt opgepakt.

De reeks sluit af op woensdag 15 april in de Bibliotheek Eibergen met The Zone of Interest. Hierin staat het gezin van kampcommandant Rudolf Höss centraal, dat probeert een normaal leven te leiden naast concentratiekamp Auschwitz.

De filmavonden worden georganiseerd door vrijwilligers van CINEbieb en zijn bedoeld voor iedereen die graag samen films kijkt en daarover in gesprek gaat.

Kaarten kosten €6,00 per film, inclusief een drankje. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek ontvangen €1,00 korting. Reserveren kan via

https://www.oostachterhoek.nl/cinebieb

Advertentie