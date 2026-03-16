Kinderen kunnen op woensdag 25 maart om 15.00 uur in de Bibliotheek Borculo aan de slag met LEGO tijdens het BIEBlab. Tijdens deze workshop bouwen deelnemers een bewegende automaton, bijvoorbeeld een dier of een scène die tot leven komt door aan een zwengel te draaien.

Met de beschikbare LEGO-blokjes maken kinderen verschillende bewegende taferelen, zoals een springend dier, golvend water onder een boot of een bewegend figuurtje. In de bibliotheek zijn daarnaast boeken en digitale hulpmiddelen aanwezig met inspirerende voorbeelden en bouwprojecten.

Voor kinderen die meer uitdaging zoeken is er ook LEGO WeDo. Daarmee kunnen zij experimenteren met een elektrisch of op afstand bestuurbaar ontwerp.

Het BIEBlab is een activiteit waarbij kinderen kennismaken met creatieve technologie en techniek. De workshops worden georganiseerd in meerdere bibliotheekvestigingen in de regio. In Ruurlo vindt BIEBlab plaats op de eerste en derde woensdag van de maand, in Winterswijk op de eerste en derde donderdag. In Neede of Borculo is het programma elke tweede en vierde woensdag. In Lichtenvoorde kunnen bezoekers op de tweede en vierde donderdag kennismaken met creatieve technologie.

De workshop in Borculo kost €4,50 per deelnemer. Aanmelden kan via

https://www.oostachterhoek.nl/bieblab of bij een van de bibliotheken.

