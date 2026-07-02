GROENLO — Nieuwe silhouetten langs De Spaanse Weg onthuld bij Hoeve de Snippert

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De historische route De Spaanse Weg krijgt woensdag 8 juli een uitbreiding bij Hoeve de Snippert in . Om 10.00 uur onthult wethouder een nieuw levensgroot silhouet van Hendrik van den Bergh, de Spaanse bevelhebber die tijdens het Beleg van Grol in 1627 met zijn leger bij Vreden lag.

De uitbreiding maakt deel uit van De Spaanse Weg, een cultureel project van de dat de historische verbindingslijn tussen Zuid-Europa en de Lage Landen volgt. Vestingstad vormt daarbij een belangrijk knooppunt. Met het oog op 2027, wanneer het 400 jaar geleden is dat het Beleg van Grol plaatsvond, wordt de route verder uitgebreid.

Bij Hoeve de Snippert zijn twee nieuwe silhouetten geplaatst. Naast Hendrik van den Bergh is ook de Spaanse koerier Jan Achterberg toegevoegd. Beide personages spelen een rol in de historische wandelroute 1627 Door mijn ogen, waarvan de verhalen via een app zijn te beleven. De levensgrote silhouetten zijn inmiddels op meerdere locaties in , Groenlo en te vinden.

Ook bij de Sint-Jacobskapel in Vragender is een nieuw silhouet geplaatst. Daar vertelt het personage Johan Schwering zijn verhaal en vormt de route een verbinding richting , waar deze aansluit op de historische app Belegerd.

Met de nieuwe toevoegingen willen de initiatiefnemers de geschiedenis van het Beleg van Grol zichtbaarder maken voor inwoners en bezoekers van de regio.

Meer informatie over de wandelroute en de app is te vinden op 1627 Door mijn ogen en over De Spaanse Weg via Gemeente Oost Gelre.

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