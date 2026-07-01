LANDELIJK — Tuinvlindertelling roept inwoners op om 15 minuten vlinders te tellen

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Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli vindt de jaarlijkse Tuinvlindertelling plaats. Inwoners met een tuin of balkon kunnen meedoen door vijftien minuten lang vlinders te tellen. De actie wordt georganiseerd door De Vlinderstichting.

Met de telling wil De Vlinderstichting meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van vlinderpopulaties in tuinen en woonwijken. Ook waarnemingen uit de dragen bij aan het landelijke onderzoek. Zelfs wanneer er geen vlinders worden gezien, zijn de gegevens volgens de organisatie waardevol.

Vorig jaar werd de atalanta het vaakst geteld, gevolgd door het klein koolwitje en de dagpauwoog. Dit jaar is het de vraag of de distelvlinder opnieuw veel wordt waargenomen, nadat deze trekvlinder zich dit voorjaar opvallend vaak liet zien. Ook wordt gekeken naar de invloed van de warme junimaand op de vlinderstand.

Meedoen is eenvoudig. Kies tussen 10.00 en 17.00 uur een zonnig moment, tel vijftien minuten lang alle vlinders die je ziet en geef de waarnemingen door via Tuintelling.nl.

Meer informatie en herkenningstips zijn te vinden op De Vlinderstichting.

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