BREDEVOORT — Cursisten tonen schilderwerk tijdens expositie in Koppelkerk Bredevoort

In de bovenzaal van de Koppelkerk is van 10 tot en met 19 april een expositie te zien van cursisten van schilderdocent Robert Jansen. De tentoonstelling bestaat uit werk dat het afgelopen seizoen is gemaakt tijdens de wekelijkse schilderlessen.

De groep cursisten schildert al jaren samen en vormt volgens de organisatie een hechte club. Sommigen volgen de cursus al sinds de start in 2011. Iedere maandagmiddag werken zij met acryl- of olieverf aan uiteenlopende onderwerpen en technieken, onder begeleiding van hun docent.

De expositie is volledig door de cursisten zelf georganiseerd. Bezoekers krijgen een gevarieerd beeld van stijlen, materialen en persoonlijke invalshoeken. Naast het schilderen is er tijdens de lessen ook ruimte voor ontmoeting en gesprek, wat volgens de deelnemers een belangrijk onderdeel van de cursus vormt.

De tentoonstelling is te bezoeken van vrijdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Meer informatie: www.koppelkerk.nl

