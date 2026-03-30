BREDEVOORT — Lucy Legeland brengt muziek en beeld samen in Koppelkerk

In de Koppelkerk vindt op zaterdag 11 april 2026 het bijzondere concert ‘Lucy zingt en inkt’ plaats. Zangeres en kunstenaar Lucy Legeland treedt op samen met drie muzikanten, waarbij muziek en beeldende kunst op een unieke manier samenkomen.

Het concert maakt deel uit van de multidisciplinaire expositie ‘Daar waar thee geschonken wordt’, die sinds 27 maart te zien is in de Koppelkerk en loopt tot en met 31 mei. In de tentoonstelling staan de inkten van Legeland centraal, gecombineerd met sculpturen en theatrale installaties van onder anderen David Kater en Jaap Kater.

Tijdens de concertavond gaan vier muzikanten een muzikale dialoog aan met de kunstwerken. Naast Legeland (zang) bestaat de bezetting uit Reinder Raalte (piano en accordeon), Willem de Jongh (slagwerk) en Dries Bijlsma (gitaar). De voorstelling belooft een samenspel van muziek, beeld en emotie te worden.

Het concert begint om 20.30 uur, de zaal opent om 20.00 uur. Kaarten kosten €17,50 in de voorverkoop en €20 aan de deur. Meer informatie en reserveren kan via https://www.koppelkerk.nl/agenda.