Dialectavond op Landgoed Kotmans met streektaalschrijvers
De Dialectkring Achterhook en Liemers organiseert op donderdag 6 augustus een streektaalavond op Landgoed Kotmans bij het Schrieverspad in Miste. Tijdens de avond dragen vier streektaalauteurs afwisselend proza en poëzie uit eigen werk voor.
Te gast zijn Herman Riethorst uit Neede, Wilma Beskers uit Borculo, Ria Olijslager uit Lievelde en Maaijan uit Varsseveld. Zij brengen verhalen en gedichten in het Achterhoeks dialect.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Bezoekers zijn vanaf 19.10 uur welkom. De locatie is het Schrieverspad aan de Kotmansweg in Miste.
De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage ten bate van Stichting Schrieverspad wordt op prijs gesteld. Zowel leden als niet-leden zijn welkom.
Meer informatie over de activiteiten van de Dialectkring is te vinden via Dialectkring Achterhook en Liemers