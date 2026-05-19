DOESBURG — Onder water kijken bij grootste vispassage van Nederland op Wereldvismigratiedag

Op zaterdag 23 mei is het Wereldvismigratiedag. Dan is er wereldwijd aandacht voor vissen en hun leefgebied. De vispassage in Doesburg is die dag tussen 11:00 en 16:00 uur open voor publiek. Medewerkers van Waterschap Rijn en IJssel en de Sportvisunie geven rondleidingen en uitleg over... Foto: PR

Op zaterdag 23 mei opent de vispassage in haar deuren tijdens . Bezoekers kunnen tussen 11.00 en 16.00 uur een kijkje nemen in de onderwaterwereld en zien hoe vissen via de vispassage van de Gelderse IJssel naar de Oude IJssel zwemmen. Medewerkers van geven rondleidingen en uitleg over vissen, vistrek en het onderzoek . Daarbij wordt verteld hoe vissen met behulp van zenders worden gevolgd.

Bijzonder is dat bezoekers vijf meter kunnen afdalen naar de kijkruimte onder de vispassage aan de Barend Ubbinkweg 4. Achter glazen wanden is te zien hoe vissen door de passage trekken. Normaal is deze ruimte alleen op afspraak via de VVV toegankelijk.

De vispassage in is de grootste van Nederland en uniek vanwege het hoogteverschil van maximaal vijf meter en de wisselende waterstanden tussen de Gelderse IJssel en de Oude IJssel. Dankzij de voorziening kunnen vissen hun paaigebieden bereiken, onder meer richting Duitsland.

Deelname aan de open dag is gratis en aanmelden is niet nodig. Ook is een livestream van de vissen beschikbaar via de website van het waterschap.

