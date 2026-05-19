OOST GELRE — Ine van Burgsteden aangewezen als formateur voor coalitievorming

De fracties van CDA, OOG en PRO hebben Ine van Burgsteden aangewezen als formateur voor de coalitievorming in . Zij krijgt de opdracht om het formatieproces te begeleiden en samen met de partijen te werken aan een coalitieakkoord. De benoeming volgt op de verkenningsfase onder leiding van Mark Buck. De drie partijen hebben de afgelopen periode gesprekken gevoerd en zich laten informeren over lopende dossiers en beleidsterreinen binnen de gemeente. Volgens de partijen moet Van Burgsteden niet alleen werken aan een coalitieakkoord, maar ook het proces begeleiden richting een nieuw gemeentebestuur.

Van Burgsteden heeft bestuurlijke ervaring als voormalig wethouder in Arnhem en Brummen. Daarnaast was zij betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties en bij de organisatie van 2025 in . CDA, OOG en PRO noemen haar bestuurlijke ervaring en verbindende rol belangrijke redenen voor haar aanstelling.

