WINTERSWIJK — Italiaanse film ‘Gioia Mia’ te zien in Filmhuis Skopein

In is op dinsdag 19 mei de Italiaanse film Gioia Mia te zien in Servicetheater Skopein. De film wordt drie keer vertoond: om 16.00, 18.30 en 21.00 uur.

De film vertelt het verhaal van de 10-jarige Nico, die tegen zijn zin naar zijn oudtante Gela op Sicilië wordt gestuurd. Zonder wifi, in een onbekende omgeving en met grote cultuurverschillen botst hij direct met zijn tante. Waar Nico uit het moderne noorden van Italië komt, vertegenwoordigt Gela het traditionele zuiden. De generatiekloof en botsende leefwerelden zorgen voor spanningen, maar langzaam groeit er wederzijds begrip.

Regisseur Gioia Mia regisseur baseerde het verhaal deels op haar eigen jeugd, waarin zij als kind zomers bij familie op Sicilië doorbracht. De film laat zien dat zowel het noorden als het zuiden van Italië meer nuance kennen dan vaak wordt gedacht. Thema’s als eenzaamheid, verlies en liefde spelen daarbij een belangrijke rol.

Volgens recensies is Gioia Mia een gevoelige en warme film met sterk acteerwerk. Zo noemt Trouw de film ‘een kleine hartenbreker’.

Het filmhuis benadrukt dat de voorstellingen voor iedereen toegankelijk zijn; een donateurschap is niet verplicht. Reserveren kan via Skopein of telefonisch via 0543-521515. Kaarten dienen uiterlijk 15 minuten voor aanvang te worden afgehaald.

