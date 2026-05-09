BRONCKHORST — Gemeente Bronckhorst trekt met mantelzorgcampagne langs de kernen

Gemeente gaat dit voorjaar met een speciale mantelzorgcampagne langs verschillende dorpen in de gemeente. Met de zogenoemde Bronckhorster keet wil de gemeente mantelzorgers op een laagdrempelige manier informeren en ondersteunen.

Volgens de gemeente voelen veel mensen het zorgen voor een partner, ouder, buur of familielid als vanzelfsprekend. Tegelijkertijd kan mantelzorg zwaar zijn, zeker in combinatie met werk, gezin en andere verantwoordelijkheden. Met de campagne wil de gemeente laten zien dat mantelzorgers er niet alleen voor staan.

Bij de ontmoetingen zijn sociale consulenten aanwezig om vragen te beantwoorden, mee te denken en informatie te geven over mogelijke ondersteuning. Bezoekers kunnen daarnaast vrijblijvend binnenlopen voor koffie of thee met iets lekkers. Ook inwoners die twijfelen of zij mantelzorger zijn, zijn welkom.

tussen 19 mei en 18 juni. De bijeenkomsten zijn telkens van 14.00 tot 16.00 uur en vinden plaats in Drempt, Hengelo, , Zelhem en Steenderen.

Meer informatie over mantelzorgondersteuning is te vinden via Gemeente Bronckhorst.

Tekst: Streekgids.nl / Marcel Houwer

Foto: Gemeente

Bron: https://www.bronckhorst.nl/ik-zie-jouw-zorg-we-komen-naar-je-toe

