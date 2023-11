Basisschoolleerlingen namen tijdelijk teugels over in raadzaal gemeentehuis

BRONCKHORST – Op 8 en 15 november namen meer dan 300 leerlingen van 13 basisscholen in Bronckhorst ‘de macht’ over in de gemeente. Met het programma ‘Groep 8 aan de macht’, gericht op burgerschapsvorming, kregen zij de kans deel te nemen aan kinderraadsvergaderingen, hun ideeën te pitchen en echt een verschil te gaan maken.

Programma

Tijdens twee ochtenden namen de leerlingen deel aan vier kinderraadsvergaderingen, waarbij ze elk een eigen politieke partij vertegenwoordigden. Onder leiding van de voorzitter van de ‘echte gemeenteraad’, burgemeester Besselink, wisselden de kinderraadsleden enthousiast standpunten en meningen uit over hun voorstellen en die van andere scholen. Na een democratische stemming krijgen nu vier scholen de kans om hun voorstel daadwerkelijk uit te voeren met 250 euro van de gemeente. Naast de levendige raadsvergaderingen werden de kinderen getest met een burgerschapsvormingsquiz en kregen ze een rondleiding door het gemeentehuis.

Winnende voorstellen

Burgemeester Besselink was positief verrast door de creatieve voorstellen. In de eerste kinderraadsvergadering op 8 november won De Woordhof uit Hummelo met het plan voor een bloemrijke plek inclusief een insectenhotel. De tweede groep 8 van De Woordhof deelde de overwinning met De Leer uit Hengelo, door samen een spelletjes- en activiteitenmiddag voor ouderen en kinderen te organiseren. Niet alleen om de eenzaamheid te verdrijven, maar vooral ook om van elkaar te leren. Jenaplanschool Pierson uit Hengelo investeert de 250 euro in het upgraden van het crossbosje in Hengelo, met als doel het bevorderen van samen spelen, sporten en ontmoeten voor kinderen van alle leeftijden.

Veel leuke net niet winnende voorstellen

Naast de winnende voorstellen waren er veel andere leuke ideeën, zoals het creëren van een hondenpark in Zelhem, de aanschaf en plaatsing van egelhuisjes, het maken van bloementuinen bij verzorgingshuizen en speeltoestellen voor kinderen met een lichamelijke beperking. Burgemeester Besselink prees de kinderraadsleden voor hun fantastische inzet en hoopt dat alle kinderen, ongeacht de uitslag, zich als winnaars voelen, want de stemming leverde in de meeste gevallen een nipte uitslag op.

Bron(nen) & Afbeelding(en)