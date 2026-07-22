GELDERLAND — Nominaties geopend voor nieuwe Gastvrij Gelderland Impact Awards

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De nominaties voor de eerste editie van de Gastvrij Impact Awards zijn geopend. Met de nieuwe prijzen wil Gastvrij gemeenten en ondernemingen belonen die zich inzetten voor een sterke, duurzame en toekomstbestendige recreatie- en toerismesector in de provincie.

De awards worden uitgereikt in twee categorieën: Impact Award Gemeente en Impact Award Onderneming. Gemeenten worden beoordeeld op hun beleid, samenwerking en uitvoering. Ondernemers maken kans op een award wanneer zij zich onderscheiden op het gebied van innovatie, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en samenwerking.

Volgens Gastvrij Gelderland is de vrijetijdssector van grote betekenis voor de provincie. In 2024 verbleven ruim vijf miljoen gasten minimaal één nacht in Gelderland, goed voor bijna zestien miljoen overnachtingen. Daarnaast biedt de sector werk aan ruim 72.000 mensen.

Iedereen kan een gemeente of onderneming voordragen. Nomineren kan tot en met 21 augustus 2026. Daarna krijgen de genomineerden tot en met 11 september de gelegenheid hun kandidatuur toe te lichten. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de Gelderse Netwerkdag Recreatie & Toerisme op vrijdag 2 oktober 2026.

Meer informatie en het nominatieformulier zijn te vinden op Gastvrij Gelderland en de speciale Impact Awards-pagina.

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