GROENLO — Dweilorkestendag Groenlo weer volledig volgeboekt

Op donderdag 14 mei 2026, tijdens Hemelvaartsdagⓘ , staat de binnenstad van Groenlo volledig in het teken van muziek tijdens de 29e editie van de Dweilorkestendagⓘ . Het jaarlijkse Open Achterhoeks Dweilorkesten Kampioenschap trekt maximaal 30 orkesten uit heel Nederland en is uitgegroeid tot één van de grootste evenementen in de gemeente Oost Gelre.

Tussen 12.00 en circa 18.30 uur treden de orkesten op meerdere podia in het centrum van de stad op. De organisatie hanteert een maximum van 30 deelnemers om de kwaliteit hoog te houden. De orkesten zijn verdeeld over een wedstrijdklasse en een leutklasse, waarbij zowel muzikaliteit als gezelligheid centraal staan.

De editie van 2026 is inmiddels volledig volgeboekt. In de wedstrijdklasse doen onder meer De Eierjongens ( Winterswijkⓘ ), Navenant (Helmond), Alarmfase 3 (Bemmel), Outblast! (Vlijmen), De Drumgabbers (Delft), De Diezeblaozers (‘s-Hertogenbosch), Valse Loch (Beltrum), Kap Nâh (Den Haag), De Mertbloazers (Grave), De Pompzwengels (Geffen), BloasGilde (Kampen) en De Knolle uit Groenlo mee. Ook de leutklasse kent een breed deelnemersveld met onder andere De Kneuterkapel (Sint-Oedenrode), De Oosterbloaskapel (Enschede), Blue Band (Helmond), De Hoetetoeters (IJsselstein), IaaDoeje (Heemskerk), De Knolderapen (Vught), Van Toeten Noch Bloazen (Winterswijk-Kotten), JONG Belegen (Naarden), Fantatteme (Nijmegen), De Klooiers (Oss) en De Pierewaaiers (Oosterhout).

Verspreid over verschillende locaties, waaronder het centrum en het terrein van Marveld Recreatieⓘ , worden de optredens beoordeeld door vakjury’s. Naast de hoofdprijs zijn er publieksprijzen en onderscheidingen voor sfeer en originaliteit.

Met honderden muzikanten en duizenden bezoekers verandert Groenloⓘ die dag in één groot openluchtpodium. Het evenement is gratis toegankelijk en trekt jaarlijks veel publiek uit de regio en daarbuiten.

