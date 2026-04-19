ULFT — Nieuwe namen voor 35e editie Huntenpop bekendgemaakt

Festival Huntenpop heeft een nieuwe reeks artiesten aangekondigd voor de jubileumeditie op 21 en 22 augustus. Het festival vindt plaats op vijf podia op het terrein aan de Hogenkamp in Ulft en belooft opnieuw een breed muzikaal programma. Onder de nieuw bekendgemaakte namen zitten onder meer Pommelien Thijs, Therapy?, Outsiders, Bizkit Park en Bokoesam. Eerder waren al grote namen als Bløf, DI-RECT en Suzan & Freek bevestigd.

De vrijdag staat vooral in het teken van tributebands en feestacts, terwijl zaterdag een mix biedt van pop, rock, dance en Nederlandstalige muziek. Volgens de organisatie wordt de line-up de komende periode nog verder aangevuld, onder meer met winnaars van de Achterhoekse Band Competitie.

Met de aankondiging bouwt Huntenpop verder aan de 35e editie, waarmee het festival opnieuw duizenden bezoekers naar de regio wil trekken.

