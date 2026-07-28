DOETINCHEM — Inspectie grijpt opnieuw hard in bij CuraCo

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De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft zorgaanbieder CuraCo opnieuw een aanwijzing opgelegd. Een aanwijzing is een officiële maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om ernstige tekortkomingen in de zorg te herstellen. In dit geval moet CuraCo binnen vier weken alle cliënten overdragen aan een andere zorgaanbieder en de zorgverlening op de locaties in en beëindigen.

De inspectie houdt al langere tijd toezicht op CuraCo. Na een eerste bezoek in juli 2025 en een eerdere aanwijzing bleek dat de noodzakelijke verbeteringen onvoldoende zijn doorgevoerd. Tijdens meerdere inspectiebezoeken werden opnieuw ernstige tekortkomingen vastgesteld.

Volgens de IGJ lopen cliënten risico door onder meer onvoldoende begeleiding, gebrekkige kennis van zorgverleners over cliënten en onvoldoende aandacht voor risico’s zoals suïcidaliteit, agressie en middelengebruik. Ook zouden cliënten, waaronder minderjarigen, soms zonder zorgvuldige intake worden opgenomen. Daarnaast ontbreken belangrijke organisatorische voorzieningen, zoals intern toezicht, een cliëntenraad en een cliëntenvertrouwenspersoon.

De inspectie heeft naar eigen zeggen geen vertrouwen meer dat CuraCo de problemen zonder ingrijpen kan oplossen. Daarom moet de organisatie binnen vier weken alle cliënten van de locaties in en overdragen aan andere zorgaanbieders.

CuraCo mag pas opnieuw zorg verlenen die onder de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) of Jeugdwet valt, wanneer de inspectie heeft vastgesteld dat de organisatie weer aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoet.

Meer informatie en de inspectierapporten zijn te vinden op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: https://www.igj.nl.

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