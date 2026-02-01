Eerste namen Huntenpop 2026 bekend, kaartverkoop start 5 februari

197 keer bekeken

ULFT – De organisatie van Huntenpop heeft de eerste artiesten bekendgemaakt voor de 35e editie van het festival. Het tweedaagse muziekfestival vindt plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus 2026 in Ulft. Tegelijkertijd start op donderdag 5 februari om 19.00 uur de verkoop van zogeheten Lucky Bird-tickets.

Op de eerste namenlijst staan onder meer DI-RECT, Suzan & Freek, BLØF, Son Mieux en Bente. Ook acts als DeWolff, Bökkers, Mooi Wark en Drukwerk maken deel uit van het programma.

Daarnaast is er ruimte voor feest, dance en tribute-acts, waaronder The Dirty Daddies, Shantel, The Darkraver en Bintangs, dat in 2026 het 65-jarig bestaan viert.

De reguliere kaartverkoop volgt nadat de beperkte oplage Lucky Birds is uitverkocht. De eerder aangeboden Early Birds waren binnen korte tijd weg. Meer informatie over het programma en de kaartverkoop is te vinden via www.huntenpop.nl.

