Mirjam en Lia winnen Expeditie Noordkaap 2026

LICHTENVOORDE – Mirjam Waenink (Harreveld) en Lia Bulsink (Varsseveld) hebben de tiende editie van Expeditie Noordkaap gewonnen. Het duo, dat deelnam als Team 2604 onder de naam Arctic Adventure Team, bereikte na acht dagen de Noordkaap en eindigde als sterkste team van deze extreem koude editie.

De expeditie is geen rally, maar een winterse toertocht door Scandinavië met als doel het bereiken van de Noordkaap in Noorwegen. De route voert via Zweden en Finland door uitgestrekte sneeuwlandschappen en vraagt veel van mens en materiaal. Dit jaar kregen de deelnemers te maken met temperaturen tot -33 graden.

Mirjam en Lia bleven onder deze omstandigheden scherp en werkten hecht samen. Bij aankomst op de Noordkaap volgde een ontlading: “We did it!” De woorden pasten bij een editie waarin doorzettingsvermogen en teamwork doorslaggevend waren.

De organisatie van Expeditie Noordkaap is gevestigd in Lichtenvoorde. Vanuit daar bewaakte een backoffice onder leiding van Hans de Jong de voortgang van de teams. Organisatoren Marc Plaggenburg en Jorg Ebbers zorgden vooraf voor uitgebreide briefings, zodat deelnemers wisten hoe te handelen bij pech, extreme kou of sneeuwstormen.

Naast de dagelijkse etappes stonden ook activiteiten op het programma, zoals sneeuwscooteren, huskysledetochten en icekarten. Door heldere omstandigheden konden deelnemers bovendien het noorderlicht vastleggen.

De expeditie eindigde, net als voorgaande jaren, weer in Lichtenvoorde. Voor veel teams was het een onvergetelijk avontuur; voor Mirjam en Lia kwam daar de eindzege bij. De volgende editie start op zondag 31 januari 2027. Inschrijven kan via www.expeditie-noordkaap.nl.

