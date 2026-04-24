DOETINCHEM — Elf koninklijke lintjes uitgereikt in Doetinchem

Tijdens de lintjesregen op vrijdag 24 april zijn in de gemeente Doetinchem elf inwoners onderscheiden met een koninklijk lintje. Burgemeesterⓘ Mark Boumans reikte de onderscheidingen uit namens de Koning.

Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in het kader van de jaarlijkse lintjesregen, traditioneel vlak voor Koningsdag.

De onderscheidingen gingen naar inwoners die zich jarenlang belangeloos hebben ingezet voor de samenleving. Het gaat onder meer om vrijwilligers in de zorg, het onderwijs, sportverenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties.

Onder de gedecoreerden bevinden zich inwoners die zich tientallen jaren inzetten voor hun omgeving. Zo wasⓘ Ab Molewijk internationaal actief in de geestelijke gezondheidszorg en lokaal betrokken bij onder meer vluchtelingen en groenonderhoud. Anne-Marie Jansen-Geurts onderscheidde zich door jarenlange mantelzorg voor familie en buren. Bert Bruil en Eric Kleinsmann speelden belangrijke rollen binnen verenigingen en evenementen.

Ook Frans Heister werd onderscheiden voor zijn inzet in het voetbal, onder meer bij De Graafschap. Daarnaast ontvingen onder anderen Gert Lotterman, Hans van der Zwart, Josephine ter Voert-Varwijk, Theo van Bergen, Ton Sedee en Ton Maas een lintje voor hun langdurige vrijwilligerswerk op uiteenlopende terreinen.

