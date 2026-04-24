OOST GELRE — Tien koninklijke lintjes uitgereikt in Oost Gelre

Tijdens de lintjesregen op vrijdag 24 april zijn in de gemeente Oost Gelre tien inwoners onderscheiden met een koninklijk lintje. Burgemeesterⓘ Gea Hofstede reikte de onderscheidingen uit tijdens een bijeenkomst bij Zaal Overkamp.

Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het gaat om Frans Lageschaar (Vragender), Joke Kolkman-Roerdink (Groenlo), Betsie Hummelink-Hulshof (Lichtenvoorde), Anton Storteler (Zieuwent), Lidwien Reukers-Spijkers (Lichtenvoorde), Frans Wolterink (Vragender), Angela en Hans Benedictus (Lichtenvoorde), Jan Penterman ( Harreveldⓘ ) en Miranda Sevenich (Lichtenvoorde).

De onderscheidingen werden toegekend vanwege hun langdurige en intensieve vrijwillige inzet voor de samenleving. De gedecoreerden zijn actief op uiteenlopende terreinen zoals zorg, sportverenigingen, kerkelijk werk, natuurbeheer, onderwijs en maatschappelijke ondersteuning.

Opvallend is de inzet van het echtpaar Benedictus, dat zich al jaren inzet als crisispleegouders voor pasgeboren baby’s. Ook de langdurige betrokkenheid van meerdere inwoners bij lokale verenigingen en organisaties speelt een belangrijke rol in de toekenning.

