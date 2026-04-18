Elf vertrouwenscontactpersonen opgeleid voor sportverenigingen in de Achterhoek

Tien sportverenigingen uit de Achterhoek beschikken voortaan over een opgeleide vertrouwenscontactpersoon. In totaal volgden elf deelnemers een speciale opleiding, georganiseerd door Sport-ID in samenwerking met NOC*NSF.

Tijdens de opleiding leerden deelnemers hoe zij binnen hun vereniging kunnen optreden als aanspreekpunt bij problemen of grensoverschrijdend gedrag. Daarbij kwamen onder meer gesprekstechnieken, omgaan met emoties en het herkennen van ongewenst gedrag aan bod.

De inzet van vertrouwenscontactpersonen moet bijdragen aan een sociaal veilige sportomgeving. Volgens Sport-ID is dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verenigingen en gemeenten in de regio.

Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon is één van de zogeheten basisregels voor sociale veiligheid binnen sportverenigingen. Met de opleiding zetten clubs een stap om hieraan te voldoen en leden beter te ondersteunen.

Verenigingen die nog geen vertrouwenscontactpersoon hebben of meer willen weten, kunnen terecht via https://www.sport-id.nl/verenigingen

