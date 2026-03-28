BERKELLAND — ‘Eropuit’-magazine Berkelland luidt start toeristisch seizoen in

Van links naar rechts: Anne Weijman, regiocoördinator Berkelland bij Achterhoek Toerisme, wethouder Ria Leliveld en Wilbert Evenhuis van camperpark en ijsboerderij ’t Dommerholt - Foto: PR

Met de overhandiging van het eerste exemplaar aan wethouder Ria Leliveld is het nieuwe ‘Eropuit’-inspiratiemagazine van Berkelland officieel gelanceerd. Daarmee is tegelijk het startsein gegeven voor het toeristisch seizoen in de gemeente.

De wethouder gaf het eerste magazine symbolisch door aan Wilbert Evenhuis van IJsboerderij en Camperpark ’t Dommerholt. Het magazine komt daarmee direct terecht bij recreanten en bezoekers waarvoor het bedoeld is. Ook wordt het verspreid tijdens de toeristische Open Dag op zondag 29 maart.

Het magazine bundelt tips, routes en bijzondere plekken in onder meer Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. Bezoekers vinden er praktische ideeën en verhalen van inwoners over hun favoriete plekken. Voor extra inspiratie wordt verwezen naar Beleef Berkelland.

Het initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met vrijwilligers van TIP Eibergen, TI Borculo en lokale ondernemers. Volgens de gemeente speelt toerisme een belangrijke rol in de lokale economie en helpt het magazine bezoekers op weg om de regio beter te ontdekken.

De lancering markeert tevens de aftrap van het toeristisch seizoen, dat zondag verder wordt ingeluid met een gezamenlijke Open Dag in Berkelland. Meer informatie daarover is te vinden via Open Dag Toerisme Berkelland.

Het magazine is vanaf nu verkrijgbaar bij toeristische informatiepunten in Berkelland. Ondernemers kunnen exemplaren aanvragen voor hun gasten.

