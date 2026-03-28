DOETINCHEM — Presentatiedag in Amphion verbindt onderwijs en cultuur

In Amphion vond donderdag 26 maart de jaarlijkse presentatiedag voor het primair onderwijs in de regio plaats. Ongeveer veertig ICC’ers, schooldirecteuren, docenten en culturele partners kwamen bijeen om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ontwikkelingen binnen cultuureducatie te bespreken.

Het eerste deel van de middag was bedoeld voor ICC’ers. Na een gezamenlijke lunch gingen zij onder leiding van gespreksleider Danielle Bouwmeester in gesprek over hun dagelijkse praktijk en de uitdagingen die daarbij horen. Daarbij was ruimte om ervaringen, vragen en aandachtspunten met elkaar te delen.

In het tweede deel sloten ook directieleden, docenten en culturele partners aan. Martine Haitjema, coördinator educatie bij Amphion, benadrukte het belang van kunst en cultuur in het onderwijs. Volgens haar dragen culturele ervaringen bij aan creativiteit, kritisch denken, inlevingsvermogen en verbinding tussen kinderen. Tussendoor kregen de aanwezigen ook een korte inkijk in de theaterprogrammering van Amphion.

Verder werd het nieuwe schoolprogramma voor film- en theatervoorstellingen in seizoen 2026-2027 gepresenteerd. Ook kwamen diverse workshops aan bod. Zo was er aandacht voor de Cultuurkar, bedoeld om buitenspelen en creatieve activiteiten op school te stimuleren, en voor MuziekStart, waarbij leerlingen wekelijks muziekles krijgen zonder thuis een instrument nodig te hebben. Leerlingen lieten daarbij zelf horen wat zij op de ukelele hadden geleerd.

Ook een workshop over filosofische gesprekken in de klas trok belangstelling. Daarin stond centraal hoe verwondering en nieuwsgierigheid kunnen helpen bij kunstbeleving en gesprekken met leerlingen.

De dag werd informeel afgesloten met napraten en netwerken. Wie de bijeenkomst heeft gemist en meer wil weten, kan contact opnemen via educatie@amphion.nl.

