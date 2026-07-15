DOETINCHEM — Verbod op oppompen van water uit beken en sloten in Achterhoek

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stelt vanaf donderdag 16 juli om 12.00 uur een verbod in op het oppompen van water uit beken, sloten en andere oppervlaktewateren. De maatregel geldt voor de , Liemers, het zuidoosten van de Veluwe en het zuiden van Overijssel en is bedoeld om verdere schade door de aanhoudende droogte te voorkomen.

Het verbod geldt voor inwoners, bedrijven en andere organisaties. Ook vergunninghouders mogen tijdelijk geen water meer onttrekken uit beken, sloten en rivieren.

Volgens het waterschap dalen de waterstanden snel door de combinatie van hoge temperaturen, weinig neerslag en sterke verdamping. Daardoor neemt de stroming af, warmt het water sneller op en verslechtert de waterkwaliteit. Dat kan schadelijk zijn voor planten, dieren en de volksgezondheid.

Om zoveel mogelijk water vast te houden, worden stuwen en extra pompen ingezet. Daarnaast gaan de sluizen bij Gaanderen (De Pol) en vanaf woensdag 15 juli nog maar vier keer per dag open. Zo wil het waterschap voorkomen dat grote hoeveelheden water via de Oude IJssel wegstromen.

Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten en werkt samen met Sportvisserij Nederland en lokale hengelsportverenigingen om vissen over te zetten wanneer beken dreigen droog te vallen. Ook worden officiële zwemlocaties gecontroleerd op onder meer blauwalg.

Er vinden controles plaats vanuit de lucht en vanaf de grond. Wie zich niet aan het onttrekkingsverbod houdt, riskeert een boete.

Meer informatie over de droogtesituatie is te vinden op https://www.wrij.nl/droogte. Actuele informatie over de kwaliteit van zwemwater staat op https://www.zwemwater.nl.

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