DOETINCHEM — Extra kaarten voor Nasrdin Dchar in Amphion

Wie Nasrdin Dchar nog in Amphion Theater wil zien, krijgt een nieuwe kans. Voor zijn solovoorstelling Wat als… op zondag 12 april 2026 zijn extra kaarten beschikbaar gekomen, doordat de voorstelling is verplaatst naar de Grote Zaal van het theater in Doetinchem.

De bekende acteur en theatermaker staat die avond vanaf 20.30 uur op het podium van Amphion aan de Hofstraat. Dchar is na vijf jaar afwezigheid terug in het theater met een persoonlijke voorstelling over angst, twijfel en doemscenario’s die door zijn hoofd schieten. In Wat als… vraagt hij zich onder meer af waar mensen echt bang voor moeten zijn en welke zorgen uiteindelijk onterecht blijken.

Volgens Amphion neemt Dchar het publiek mee in een verhaal dat zowel hilarische als beklemmende momenten kent. Daarmee sluit de voorstelling aan bij zijn eerdere solo’s, waarmee hij de afgelopen jaren veel waardering oogstte. Voor eerdere producties als OUMI, DAD en JA kreeg hij lovende recensies. Ook zijn nieuwe voorstelling wordt positief ontvangen in de landelijke pers.

De extra plaatsen zijn vrijgekomen door de verhuizing naar de grotere zaal. Daarmee hoopt Amphion meer bezoekers de kans te geven om de voorstelling alsnog bij te wonen.

