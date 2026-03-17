De gemeente Oost Gelre organiseert in april twee inloopavonden over nieuwe woningbouwprojecten in Lichtenvoorde. Tijdens de bijeenkomsten krijgen geïnteresseerden informatie over de beschikbare bouwkavels, de verkoopprocedure en de planning van de projecten Pastoor van Arsschool en ’t Flierbos.

De eerste inloopavond vindt plaats op dinsdag 14 april in het gemeentehuis aan de Varsseveldseweg 2. Het gaat hierbij om het woningbouwplan op de locatie van de voormalige Pastoor van Arsschool aan de Oude Aaltenseweg. In totaal komen hier 26 huur- en koopwoningen. De gemeente verkoopt vijf particuliere bouwkavels: één voor een vrijstaande woning en vier kavels voor twee-onder-een-kapwoningen. De kavels zijn relatief compact en bedoeld voor levensloopbestendige woningen in één bouwlaag met kap.

De tweede inloopavond is op woensdag 22 april, eveneens in het gemeentehuis. Dan staat het woningbouwplan ’t Flierbos centraal. In dit plan worden in totaal 69 nieuwe woningen gerealiseerd, zowel huur- als koopwoningen. De gemeente geeft twaalf particuliere bouwkavels uit: acht voor vrijstaande woningen en vier voor twee-onder-een-kapwoningen.

Tijdens beide avonden krijgen bezoekers uitleg over kavelgroottes, prijzen, verkoopvoorwaarden en de procedure voor inschrijving en loting. Inschrijven voor een bouwkavel kan na afloop via een digitaal formulier dat online beschikbaar komt. Voor beide bijeenkomsten is vooraf aanmelden niet nodig.

