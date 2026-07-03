GROENLO — Fijnder koopt pand aan De Batterij in Groenlo

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Fijnder is sinds 1 juli 2026 eigenaar van het pand aan De Batterij in . Met de aankoop kiest de organisatie voor een blijvende vestiging in de . Fijnder huurde het gebouw de afgelopen jaren al. Door het pand nu aan te kopen, wil de organisatie zorgen voor continuïteit en stabiliteit. Dagelijks komen op deze locatie inwoners, medewerkers, werkgevers en samenwerkingspartners bijeen om te werken, te leren en zich verder te ontwikkelen.

Volgens directeur Theo Beijer draait de aankoop vooral om zekerheid voor de toekomst. “Deze aankoop gaat voor ons niet over stenen, maar over zekerheid. Zekerheid dat we ook de komende jaren kunnen blijven doen waar we voor zijn: inwoners ondersteunen, werkgevers verbinden en samen bouwen aan een sterke regio.” Naast de maatschappelijke voordelen noemt Fijnder ook een financieel argument. Voor de deelnemende gemeenten Berkelland, en is het volgens de organisatie voordeliger om eigenaar van het pand te zijn dan de huursituatie voort te zetten.

Met de aankoop onderstreept Fijnder haar langdurige betrokkenheid bij de regio en de dienstverlening aan inwoners en werkgevers.

Meer informatie over Fijnder is te vinden op Fijnder.

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