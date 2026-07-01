EEFDE — Karttalent Marc Wernsen pakt tweede plaats in NK-wedstrijd op Kerpen

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Karttalent Marc Wernsen heeft zondag een knappe tweede plaats behaald tijdens de vierde ronde van het Nederlands kampioenschap viertakt in het Duitse Kerpen. De elfjarige coureur uit blijft daarmee volop in de race voor de Nederlandse titel in de Parolin Rocky Mini-klasse.

Na de derde tijd in de kwalificatie werkte Wernsen zich in de prefinale op naar de tweede plaats. In de finale vocht hij vervolgens een spannend duel uit met zijn teamgenoot Lars van Ham. De twee reden samen weg van de rest van het veld en bouwden een ruime voorsprong op.

In de slotfase probeerde Wernsen de leiding nog over te nemen, maar besloot geen onnodig risico te nemen. Daardoor kwam hij als tweede over de finish.

Met de behaalde punten neemt Wernsen de leiding in het kampioenschap zonder schrapscore. Met toepassing van de schrapscore staat hij tweede, op slechts twee punten van Mika Hogerbrug. Er staan nog twee wedstrijden op het programma.

Naast het NK viertakt rijdt Wernsen ook enkele wedstrijden in het NXT GP-kampioenschap. Over twee weken maakt hij bovendien zijn debuut in het Nederlands kampioenschap tweetakt, waar hij uitkomt in een Rotax Max Minimax-kart.

Meer informatie is te vinden op HF Karting.

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