OOST-ACHTERHOEK — Boekjes & Babbels: voorleesuurtje voor de kleinsten in bibliotheken Oost-Achterhoek

Boekjes & Babbels keert in juni terug in de Bibliotheken . Tijdens de bijeenkomsten wordt voorgelezen aan baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar, samen met hun ouders. De activiteiten beginnen steeds om 10.30 uur en aanmelden is niet nodig.

Tijdens Boekjes & Babbels staan verhalen, ontmoeting en samen lezen centraal. Voor de jongste kinderen gebeurt dit vaak rond een thema met meerdere boekjes en soms een kleine activiteit. Voor peuters staat regelmatig één prentenboek centraal dat bijvoorbeeld met een kamishibai, een vertelkastje, tot leven wordt gebracht.

Naast het voorlezen is er ruimte voor koffie, thee en ontmoeting tussen ouders. Ook kunnen bezoekers meer informatie krijgen over (voor)lezen, en het bibliotheekaanbod. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek.

Data en locaties juni 2026:

📍 Bibliotheek – woensdag 3 juni, 10.30 tot 11.30 uur

Thema: Kriebelbeestjes

📍 Bibliotheek – donderdag 4 juni, 10.30 tot 11.30 uur

Thema: Lekker doen!

📍 – vrijdag 5 juni, 10.30 tot 11.30 uur

Thema: Kleuren en vormen

📍 Bibliotheek – woensdag 10 juni, 10.30 tot 11.30 uur

Thema: Kriebelbeestjes

📍 Bibliotheek Neede – woensdag 17 juni, 10.30 tot 11.30 uur

Thema: Kleuren en vormen

📍 – donderdag 18 juni, 10.30 tot 11.30 uur

Thema: Lekker doen!

📍 Bibliotheek – woensdag 24 juni, 10.30 tot 11.30 uur

Thema: Kriebelbeestjes

