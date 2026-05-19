OOST-ACHTERHOEK — Boekjes & Babbels: voorleesuurtje voor de kleinsten in bibliotheken Oost-Achterhoek
Boekjes & Babbels keert in juni terug in de Bibliotheken Oost-Achterhoek. Tijdens de bijeenkomsten wordt voorgelezen aan baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar, samen met hun ouders. De activiteiten beginnen steeds om 10.30 uur en aanmelden is niet nodig.
Tijdens Boekjes & Babbels staan verhalen, ontmoeting en samen lezen centraal. Voor de jongste kinderen gebeurt dit vaak rond een thema met meerdere boekjes en soms een kleine activiteit. Voor peuters staat regelmatig één prentenboek centraal dat bijvoorbeeld met een kamishibai, een vertelkastje, tot leven wordt gebracht.
Naast het voorlezen is er ruimte voor koffie, thee en ontmoeting tussen ouders. Ook kunnen bezoekers meer informatie krijgen over (voor)lezen, BoekStart en het bibliotheekaanbod. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek.
Data en locaties juni 2026:
📍 Bibliotheek Borculo – woensdag 3 juni, 10.30 tot 11.30 uur
Thema: Kriebelbeestjes
📍 Bibliotheek Lichtenvoorde – donderdag 4 juni, 10.30 tot 11.30 uur
Thema: Lekker doen!
📍 Bibliotheek Winterswijk – vrijdag 5 juni, 10.30 tot 11.30 uur
Thema: Kleuren en vormen
📍 Bibliotheek Eibergen – woensdag 10 juni, 10.30 tot 11.30 uur
Thema: Kriebelbeestjes
📍 Bibliotheek Neede – woensdag 17 juni, 10.30 tot 11.30 uur
Thema: Kleuren en vormen
📍 Bibliotheek Groenlo – donderdag 18 juni, 10.30 tot 11.30 uur
Thema: Lekker doen!
📍 Bibliotheek Ruurlo – woensdag 24 juni, 10.30 tot 11.30 uur
Thema: Kriebelbeestjes
