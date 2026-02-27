Gea Hofstede op 2 maart geïnstalleerd als burgemeester van Oost Gelre

244 keer bekeken

OOST GELRE / LICHTENVOORDE – Gea Hofstede wordt maandag 2 maart officieel geïnstalleerd als burgemeester van Oost Gelre. Haar beëdiging vindt plaats tijdens een openbare extra raadsvergadering.

Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.00 uur. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van Hotel Bi-j Ons aan de Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde. Aansluitend is er tot 22.00 uur een receptie in zaal Zwanenwiek, waar bezoekers de nieuwe burgemeester persoonlijk kunnen feliciteren.

De gemeenteraad droeg de 54-jarige wethouder uit Rheden op 1 december voor als nieuwe burgemeester. Volgens de vertrouwenscommissie sluit haar profiel goed aan bij de cultuur van Oost Gelre: ondernemend, betrokken en gericht op saamhorigheid.

Hofstede woont met haar kinderen in Rheden en is daar sinds 2006 politiek actief, eerst als raadsvolger en raadslid en sinds 2018 als wethouder. In die periode bouwde zij een breed netwerk op in de Gelderse regio en landelijk. De gemeenteraad omschrijft haar als zichtbaar, toegankelijk en resultaatgericht.

