Gemeente Bronckhorst presenteert nieuwe visie op recreatie en toerisme

BRONCKHORST – Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Bronckhorst heeft een nieuwe visie op recreatie en toerisme vastgesteld. Centraal staat de ambitie ‘Gastvrij genieten van landschap en erfgoed, met oog voor inwoners, natuur en ondernemers’. De gemeenteraad neemt naar verwachting vóór de zomer een besluit over het plan.

Waarde en druk

Recreatie en toerisme zijn economisch belangrijk voor Bronckhorst. De sector is goed voor ruim 8 procent van de werkgelegenheid en genereert jaarlijks ongeveer 52 miljoen euro aan bestedingen. Tegelijk groeit de druk op natuur, landschap en leefomgeving. Ook klimaatverandering, ontwikkelingen in de landbouw en veranderende maatschappelijke behoeften spelen mee.

De gemeente kiest daarom nadrukkelijk voor regie: minder focus op groei in aantallen en meer op kwaliteit, spreiding en balans. Uitgangspunt is de juiste doelgroepen op de juiste momenten op de juiste plekken.

Samenwerking en kwaliteit

Met de visie wil Bronckhorst zich verder ontwikkelen als een aantrekkelijke en duurzame bestemming, met het landschap en het cultuurhistorisch erfgoed als belangrijkste troeven. Speerpunten zijn onder meer:

samenwerking met ondernemers en partners;

marketing en promotie op lokaal en regionaal niveau;

een kwalitatief en divers recreatieaanbod;

goede fiets-, wandel-, ruiter- en mountainbikeroutes;

ondersteuning van levendige evenementen;

aandacht voor duurzaamheid, landschap en erfgoed.

Toeristenbelasting

Om de plannen uit te voeren, stelt het college voor de toeristenbelasting met 20 procent te verhogen. Dat betekent een verhoging van €0,10 tot €0,40 per overnachting, afhankelijk van het type accommodatie. Wethouder Antoon Peppelman noemt het een lastige maar noodzakelijke keuze. Volgens hem ligt het tarief in Bronckhorst ondanks eerdere verhogingen nog steeds onder het Gelderse en landelijke gemiddelde. De extra opbrengst wordt volledig ingezet voor nieuwe toeristische projecten die passen bij de visie.

In gesprek met de omgeving

De visie is opgesteld met inbreng van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. In gesprekken zijn kansen, knelpunten en ideeën voor de toekomst van recreatie en toerisme in Bronckhorst besproken.

