Route Carnavalsoptocht aangepast vanwege tenten op de Markt

GROENLO – De route van de Grolse Carnavalsoptocht is aangepast. Dat meldt de carnavalsvereniging in aanloop naar de optocht op zondag 15 februari. De start is om 13.44 uur aan de Winterswijkseweg. De wijziging is nodig vanwege het groeiende aantal deelnemers én de beperkte ruimte op de Markt. Daar zijn tenten geplaatst voor de carnavalsactiviteiten. Om de doorgang voor wagens en publiek veilig te houden, is het parcours op één punt aangepast. De hoogheden staan dit jaar niet op het bordes van het stadhuis aan de Markt, maar op het bordes van De Mattelier. Vanaf daar volgen zij de optocht.

Dit is de route:

Winterswijkseweg (start) → Mattelierstraat → Wheme → Barakkenplaats → Nieuwestraat → Markt → Beltrumseweg → Ziekenhuisstraat → Walstraat → Lievelderstraat → Lichtenvoordseweg (einde).

De Grolse optocht trekt jaarlijks veel publiek. Ook dit jaar wordt grote drukte verwacht. Omroep Gelderland zendt de optocht live uit op televisie. Bezoekers wordt aangeraden op tijd een plek langs de route in te nemen en rekening te houden met tijdelijke verkeersmaatregelen.