LICHTENVOORDE — Gemeente Oost Gelre controleert extra op illegale campings tijdens Zwarte Cross

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De controleert tijdens de extra op illegale campings. Toezichthouders houden tijdens het festivalweekend in de gaten of bezoekers alleen kamperen op terreinen die daarvoor zijn aangewezen.

Volgens de gemeente is recreatief overnachten met tenten, caravans, campers of andere kampeermiddelen op bijvoorbeeld weilanden, erven of in tuinen niet toegestaan, tenzij hiervoor een vergunning is verleend of het terrein daarvoor is bestemd. Het verbod geldt niet voor grondeigenaren die kampeermiddelen op hun eigen terrein plaatsen voor eigen gebruik.

Met de controles wil de gemeente onveilige situaties voorkomen. Illegale campings voldoen vaak niet aan de eisen voor brandveiligheid, hygiëne en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Ook kunnen zij voor overlast zorgen in de omgeving.

De gemeente roept bezoekers van de op uitsluitend gebruik te maken van de officiële campings. Deze zijn volgens de gemeente ingericht met oog voor veiligheid en comfort.

Inwoners en ondernemers wordt gevraagd vooraf te controleren of hun situatie aan de regels voldoet. Vragen of meldingen kunnen worden gestuurd naar z.cross@oostgelre.nl.

Meer informatie: https://www.oostgelre.nl/zwarte-cross

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