LICHTENVOORDE — Stuntman maakt ongelukkige landing bij Zwarte Cross, toestand is goed

154 keer bekeken

De eerste uitvoering van de nieuwe Katapultsprong op de is donderdag geëindigd met een ziekenhuisbezoek voor stuntman Jim van Nes. Na een harde landing op het landingskussen werd hij voor een medische controle per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Duizenden bezoekers waren getuige van de stunt, waarbij Van Nes over de Megatent werd gelanceerd. Volgens de organisatie verliep de stunt technisch volgens plan, maar kwam de stuntman hard terecht op het landingskussen.

De meldt vrijdag dat Van Nes het naar omstandigheden goed maakt. “Jim is helemaal in orde, maakt alweer grapjes en blijft voor de zekerheid nog een nacht in het ziekenhuis”, aldus de organisatie.

De Katapultsprong is een nieuwe publiekstrekker tijdens de 29e editie van de Zwarte Cross en stond gepland om dit weekend meerdere keren te worden uitgevoerd. Of de overige sprongen doorgaan, is nog niet bekend. De organisatie zegt daar op een later moment meer duidelijkheid over te geven.

Meer informatie: https://www.zwartecross.nl/

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

