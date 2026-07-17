GROENLO — Nieuwe silhouetten vertellen verhaal van Beleg van Grol bij Hoeve de Snippert

Eigenaar Michiel Achterberg van Hoeve de Snippert en wethouder Arjen Schutten bij het silhouet van Hendrik van den Bergh. - Foto: PR

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De historische beleefroute De Spaanse Weg is uitgebreid met twee nieuwe levensgrote silhouetten bij Hoeve de Snippert in . Wethouder en eigenaar Michiel Achterberg onthulden de silhouetten op 8 juli.

De nieuwe locatie ligt aan de historische Spaanse verbindingslijn richting Vreden en sluit daarmee aan op de route die de militaire verbinding tussen Zuid-Europa en de Lage Landen in de 16e en 17e eeuw zichtbaar maakt.

De silhouetten beelden Hendrik van den Bergh, bevelhebber van het Spaanse leger tijdens het Beleg van Grol in 1627, en Jan Achterberg, een koerier van de Spanjaarden, uit. Ze maken deel uit van de interactieve wandelbeleving ‘1627 – Door mijn ogen’, waarin bezoekers kennismaken met de gebeurtenissen rond het beleg van .

Ook bij de Sint-Jacobskapel in Vragender is onlangs een nieuw silhouet geplaatst. Daarmee ontstaat een verbinding met de historische beleefroute Belegerd, waardoor het netwerk van verhalen langs De Spaanse Weg verder wordt uitgebreid.

Meer informatie: https://www.1627doormijnogen.nl

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