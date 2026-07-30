GROENLO — Gratis vissen voor jeugd tijdens de zomervakantie

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Kinderen tot en met 13 jaar kunnen deze zomervakantie gratis met een gratis jeugdvisakte. De vergunning is onder meer te gebruiken in de stadsgracht en bij de vijver van de Hartreize.

De jeugdvisakte is één jaar geldig en moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd. Dat kan eenvoudig via Vissen in Groenlo. Op de homepage staat de knop ‘Gratis Jeugdvergunning’, waarna de benodigde gegevens kunnen worden ingevuld. De vergunning is vervolgens direct te downloaden.

Wie nog geen hengel heeft, kan terecht bij Discus aan de voor een hengel en visaas.

Naast recreatief vissen organiseert de vereniging ook een viswedstrijd voor de jeugd. Die staat gepland op kermiszondag 16 augustus.

Met de actie wil de hengelsportvereniging kinderen tijdens de zomervakantie op een laagdrempelige manier laten kennismaken met de hengelsport.

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