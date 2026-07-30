LOCHEM — Organist Gertine Hoefnagel speelt marktorgelconcert in Lochem

Organist Gertine Hoefnagel speelt op 12 augustus het vierde marktorgelconcert van Stichting Gudula Cultureel in de St. Gudulakerk in Lochem.

262 keer bekeken

Op woensdag 12 augustus verzorgt organist Gertine Hoefnagel het vierde marktorgelconcert van dit seizoen in de in . Het concert begint om 11.30 uur.

Gertine Hoefnagel (1997) studeerde orgel aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts) en volgde haar masteropleiding aan het Utrechts Conservatorium. Naast orgel studeerde ze ook koordirectie en kerkmuziek. Ze is actief als cantrix en kerkorganist in verschillende protestantse gemeenten en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Daarnaast dirigeert ze koren, geeft ze solfègelessen en orgel- en pianoles, zowel privé als aan muziekscholen.

De concerten van Stichting Gudula Cultureel vinden plaats in de aan de Markt 4 in . De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage bij de uitgang is welkom.

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

