DINXPERLO — Grensmarkt trekt weer tienduizenden bezoekers op Hemelvaartsdag

Op donderdag 14 mei staat Internationale Grensmarkt Dinxperloⓘ opnieuw op de agenda. De 44e editie vindt plaats van 10.30 tot 18.00 uur en geldt als een van de grootste en meest karakteristieke markten in de grensregio.

De markt strekt zich uit langs de Heelweg en Hogestraatⓘ in Dinxperloⓘ , precies op de grens met Duitsland. Bezoekers kunnen tijdens hun rondgang letterlijk van land wisselen, wat het evenement een bijzonder internationaal karakter geeft. Jaarlijks komen er tienduizenden bezoekers op af.

Langs de route presenteren Nederlandse en Duitse marktkooplieden een breed aanbod, van streekproducten en ambachtelijke specialiteiten tot kleding en curiosa. Daarnaast krijgen ook lokale verenigingen de ruimte om zich te presenteren en activiteiten te organiseren.

Een vast onderdeel is de kinderspulletjesmarkt aan het begin van het terrein. Kinderen uit Dinxperloⓘ verkopen daar hun eigen spullen, zoals speelgoed en boeken, en maken zo kennis met het ondernemerschap.

De organisatie ziet de Grensmarkt vooral als een ontmoetingsplek waar bezoekers uit beide landen samenkomen en de grens even vervaagt. Tegelijk biedt het evenement een mooie gelegenheid om het centrum van Dinxperloⓘ te verkennen.

Meer informatie is te vinden via de organisatie van de markt: http://www.grensmarktdinxperlo.com

