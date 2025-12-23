Groen licht voor tijdelijke opvanglocaties jonge vluchtelingen in Hengelo en Vorden

BRONCKHORST – Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Bronckhorst heeft besloten om omgevingsvergunningen te verlenen voor het tijdelijk afwijken van het omgevingsplan. Daarmee wordt de bouw van opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen mogelijk in Hengelo en Vorden.

Op beide locaties is ruimte voor maximaal 80 jongeren tot en met 17 jaar. De afwijking van het omgevingsplan geldt voor een periode van tien jaar na ingebruikname. De gemeenteraad gaf op 16 oktober al een positief bindend advies over de vergunningaanvragen.

Na dat besluit lagen de ontwerpvergunningen ter inzage. Inwoners konden tot en met 4 december hun zienswijze indienen. In totaal kwamen 75 reacties binnen: 19 over de locatie in Hengelo, 51 over Vorden en 5 gezamenlijke zienswijzen. De reacties gingen onder meer over zorgen rond verkeers- en sociale veiligheid, natuur, mogelijke waardedaling van woningen, het aantal jongeren per locatie en de keuze voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Het college heeft alle zienswijzen beoordeeld en beantwoord in een reactienota. De zorgen worden als begrijpelijk bestempeld, maar leidden niet tot aanpassing van de plannen. Volgens het college zijn beide locaties geschikt, onder meer vanwege de nabijheid van voorzieningen. Op verzoek van omwonenden worden wel aanvullende maatregelen genomen, zoals extra groen, een grondwal en een speciaal voetpad in Hengelo. Aandachtspunten over sociale veiligheid worden meegenomen bij het opstellen van het beheerplan.

Belanghebbenden kunnen vanaf 19 december 2025 gedurende zes weken beroep aantekenen tegen de verleende omgevingsvergunningen. De vergunningen worden gepubliceerd via officielebekendmakingen.nl. Meer informatie over het verdere verloop van het Bopa-proces is te vinden op de website van de gemeente.

Bronckhorst heeft momenteel de taak om 160 jonge vluchtelingen op te vangen. Mogelijk komt daar in de toekomst nog een aanvullende opdracht bij. De verwachting is dat de opvanglocaties in Hengelo en Vorden eind 2026 in gebruik worden genomen.