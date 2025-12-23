Dennis Arentsen nieuwe hoofdtrainer v.v. Erix vanaf seizoen 2026-2027
LIEVELDE – Dennis Arentsen wordt met ingang van het seizoen 2026-2027 de nieuwe hoofdtrainer van het eerste elftal van v.v. Erix. De 48-jarige Borculoër volgt daarmee Peter Groot Kormelink op. Het eerste elftal van Erix komt uit in de vierde klasse B (zondag).
Arentsen heeft ruime ervaring binnen het amateurvoetbal. In zijn trainersloopbaan werkte hij met jeugd-, dames- en herenteams. Tussen 2016 en 2024 was hij hoofdtrainer bij GSV’63, v.v. DEO en v.v. Diepenheim. Sinds het seizoen 2024-2025 is hij assistent-trainer bij v.v. Reünie, dat in dezelfde klasse speelt als Erix.
“Na twee seizoenen met plezier als assistent-trainer gewerkt te hebben, kijk ik ernaar uit om weer als hoofdtrainer aan de slag te gaan,” aldus Arentsen.
Eric Ressing blijft ook volgend seizoen actief als assistent-trainer. Het bestuur van v.v. Erix spreekt vertrouwen uit in een succesvolle samenwerking met de nieuwe hoofdtrainer.
