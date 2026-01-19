Groenlo en carnaval – hoe een stad zichzelf leerde relativeren

Carnaval in Groenlo begint niet bij de optocht en eindigt niet bij het laatste lied. Wie zo kijkt, ziet slechts het slotakkoord. In werkelijkheid is carnaval hier het resultaat van eeuwen aan ritme, gebruiken en langzaam gegroeide tradities.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

In dit Zondagsverhaal kijken we voorbij het verkleden en de drukte. Terug naar de oorsprong van carnaval als kerkelijk en maatschappelijk fenomeen, naar de vraag hoe en óf het feest in Groenlo vóór 1900 werd gevierd – en waarom archieven daarover grotendeels zwijgen. We volgen de lijn naar de periode na de Tweede Wereldoorlog, wanneer het carnaval zichtbaar wordt en structuur krijgt.

Een belangrijk keerpunt is 1963, het jaar waarin Carnavalsvereniging De Knunnekes wordt opgericht. Vanaf dat moment krijgt het Grolse carnaval een gezicht: met buutavonden, prinsen, jeugdactiviteiten en uiteindelijk de optocht als gezamenlijk hoogtepunt. Niet als spektakel van buitenaf, maar als spiegel van de stad zelf.

Dit verhaal gaat over carnaval als onderbreking van het dagelijks leven, over lachen om wat normaal zo serieus is, en over een stad die elk jaar even anders durft te zijn – zonder zichzelf kwijt te raken.

📅 Lees het complete verhaal op zondag 25 januari via Zondagsverhalen — exclusief voor abonnees.

👉 Abonneer je op Zondagsverhalen en ontdek elke week een nieuw verhaal uit de Achterhoek.

📥 Nu al te downloaden voor €1,00.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)