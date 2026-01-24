Lezing Jan Brokken over De weemoed van de reiziger in Winterswijk

1 keer bekeken

WINTERSWIJK – Schrijver Jan Brokken is op zondag 1 februari te gast in Bibliotheek Winterswijk. Tijdens een lezing vertelt hij over zijn nieuwste boek De weemoed van de reiziger en leest hij er fragmenten uit voor.

In het boek neemt Brokken de lezer mee in veertien verhalen over kunstenaars en hun reizen. Dat zijn niet alleen verre tochten, maar ook innerlijke reizen. Thema’s als heimwee, verwondering, liefde, verlies en levenswijsheid staan centraal. Volgens Brokken laten reizen en kunst ons anders kijken naar de wereld en naar onszelf.

Tijdens de lezing gaat Brokken in op zijn werk en de achtergronden bij De weemoed van de reiziger. Met zijn herkenbare, meeslepende vertelstijl belooft het een middag te worden vol verhalen, reflectie en verbeeldingskracht.

Brokken geldt als een van de belangrijkste auteurs van de literaire non-fictie in Nederland. Zijn roman De vergelding werd een groot succes en stond lange tijd in de Bestseller Top 60. Ook internationaal geniet hij brede waardering.

De lezing vindt plaats op zondag 1 februari in Bibliotheek Winterswijk. Kaarten kosten € 7,50 voor niet-leden en € 5,00 voor leden. Aanmelden kan via: https://www.oostachterhoek.nl/zooo

