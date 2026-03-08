GROENLO – Gemeente wil moestuin bij bijenstal in het Stadspark, inwoners kunnen meedoen

194 keer bekeken

Bij de bijenstal in het Stadspark in Groenlo wil de gemeente Oost Gelre een gezamenlijke moestuin aanleggen. Het plan is om daar een permanente biologische moestuin te realiseren waar inwoners samen groenten verbouwen, kennis delen en elkaar ontmoeten. Om geïnteresseerden te betrekken organiseert de gemeente eerst een informatieavond en een cursus moestuinieren.

Advertentie

De cursus wordt verzorgd door Derk Huizinga, die eerder al moestuincursussen in Oost Gelre gaf. De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten: drie praktische werkbijeenkomsten in het voorjaar voor het aanleggen van de moestuin, twee vervolgbijeenkomsten in de zomer en herfst en twee workshops over het conserveren van groente en fruit. Dankzij een bijdrage van de gemeente betalen deelnemers €100 per persoon, inclusief zaaigoed, plantgoed en materialen voor de workshops.

Naast de cursus zoekt de gemeente ook inwoners die willen helpen bij het aanleggen en onderhouden van de permanente moestuin. De bedoeling is dat deelnemers samen de tuin beheren en ongeveer één dagdeel per week in de moestuin werken. Vrijwilligers mogen een deel van de geoogste groenten meenemen. Daarnaast is het plan dat andere inwoners biologische groente kunnen kopen tegen een kleine vergoeding.

Om het project toe te lichten wordt een informatieavond gehouden op maandag 30 maart om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur). Deze vindt plaats in de openlucht naast de bijenstal in het Stadspark aan de Halve Maanweg. Er zijn geen zitplaatsen, koffie of toiletvoorzieningen aanwezig.

Aanmelden voor de informatieavond kan tot zondag 22 maart via e-mail (a.tebrake@oostgelre.nl) of via het aanmeldformulier van de gemeente. Voor de cursus is plek voor maximaal twintig deelnemers. Bij onvoldoende belangstelling gaat het initiatief niet door.

Met het project wil de gemeente inwoners laten kennismaken met biologisch tuinieren zonder bestrijdingsmiddelen en tegelijk de biodiversiteit in het Stadspark versterken. Misschien groeit hier binnenkort niet alleen groente, maar ook een nieuwe ontmoetingsplek voor Groenlo.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)