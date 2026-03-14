WINTERSWIJK — Informatiebijeenkomst over leven met COPD in SKB Winterswijk

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) organiseert op dinsdag 31 maart een informatiebijeenkomst over de longziekte COPD. De bijeenkomst, onder de naam ‘SKB legt uit: Nadenken over de toekomst bij COPD’, vindt plaats in het personeelsrestaurant van het ziekenhuis in Winterswijk en duurt van 14.45 tot 16.30 uur. De zaal opent om 14.30 uur.

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met COPD, hun naasten en andere geïnteresseerden die meer willen weten over de ziekte en de invloed daarvan op het dagelijks leven. Longarts Lucie Masen en verpleegkundig specialist Lisette Drenthen leggen uit wat COPD precies betekent voor patiënten, welke behandelingen mogelijk zijn en wat mensen in de toekomst kunnen verwachten. Ook geven zij praktische tips voor momenten waarop benauwdheid toeneemt.

Daarnaast vertelt Joke Wieggers, long- en palliatieve zorgverpleegkundige bij Sensire, welke ondersteuning thuis mogelijk is. Zij gaat in op de lichamelijke klachten die bij COPD kunnen horen, maar ook op de emotionele kant van de ziekte. Daarbij komt ook de rol van naasten aan bod en hoe zij kunnen helpen om het leven met COPD zo prettig mogelijk te houden.

Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om vragen te stellen aan de aanwezige zorgprofessionals. De toegang is gratis, maar aanmelden is wel nodig. Dat kan tot 24 maart via:

https://www.skbwinterswijk.nl/agenda

