GROENLO — Onzekerheid over schoollocaties na koerswijziging schoolbesturen

Er is opnieuw onrust ontstaan rond de toekomst van het basisonderwijs in . Waar eerder overeenstemming leek over drie schoollocaties, hebben nu aangegeven toch niet verder te willen met de locatie aan de . De kwestie werd aangekaart door raadslid Frans Lurvink (VVD) tijdens de raadcommissie dinsdag 28 april. Hij wees erop dat de in zich al jaren voortsleept en dat er onlangs juist duidelijkheid leek te zijn. en gemeente waren het eens geworden over drie locaties, maar die afspraak staat nu opnieuw onder druk. Volgens Lurvink zorgt de koerswijziging voor nieuwe onzekerheid bij ouders, kinderen en onderwijsteams. Hij wilde van het college weten of het, ondanks het gewijzigde standpunt van de schoolbesturen, blijft vasthouden aan de drie schoollocaties en welke stappen worden gezet om dit te borgen.

Wethouder Ellen Dusseldorp liet daar geen twijfel over bestaan. “Wij hebben onze teleurstelling uitgesproken en vinden dit onacceptabel,” zei zij. Volgens de wethouder zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de schoolbesturen. “Wat ons betreft is afspraak ook echt afspraak.” De gemeente blijft daarom vasthouden aan drie schoollocaties in Groenlo, zoals eerder door de is vastgesteld. “Wij houden vast aan de drie locaties, zoals door uw raad is bekrachtigd,” aldus Dusseldorp.

De plotselinge koerswijziging van de schoolbesturen zorgt volgens haar voor onbegrip. “Het is niet uit te leggen aan ouders, teams en kinderen dat je na jarenlang proces ineens van koers verandert.”

