Grol JO11-3 kroont zich tot kampioen na 5-2 zege

GROENLO – Grol JO11-3 is zaterdag kampioen geworden in de 2de fase. De ploeg moest in de laatste wedstrijd tegen Witkampers JO11-1 minimaal één punt pakken om de eerste plaats veilig te stellen. Grol stond vooraf drie punten voor op achtervolger Rietmolen-Lochuizen JO11-1.

Na een spannende openingsfase wist Grol de wedstrijd overtuigend naar zich toe te trekken. De jonge formatie won met 5-2 en stelde daarmee het kampioenschap veilig. “De inzet en het samenspel waren vandaag fantastisch. Een mooie beloning voor dit team,” aldus een van de begeleiders.

Met de overwinning sluit Grol JO11-3 een sterke fase af, waarin het team week na week progressie liet zien.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)