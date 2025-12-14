Amphion Cultuurbedrijf en Sport-ID bundelen krachten voor sport en cultuur

DOETINCHEM – Amphion Cultuurbedrijf en Sport-ID zijn een nieuwe samenwerking gestart om sport, kunst en cultuur in Doetinchem en de regio sterker met elkaar te verbinden. Met het partnerschap willen beide organisaties inwoners van alle leeftijden stimuleren om actief te blijven, talenten te ontdekken en mee te doen aan activiteiten die bijdragen aan gezondheid, creativiteit en ontmoeting.

De samenwerking is gebaseerd op een gedeelde visie: sport en cultuur versterken elkaar. Bewegen en creativiteit dragen bij aan vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en sociale verbondenheid. Door samen op te trekken hopen Amphion en Sport-ID meer mensen te bereiken en hen beter te ondersteunen bij het vinden van passende activiteiten – sportief, creatief of een combinatie daarvan.

Volgens René van Gils, directeur-bestuurder van Amphion Cultuurbedrijf, ligt daar een duidelijke meerwaarde. “Sport en cultuur hebben allebei de kracht om mensen in beweging te brengen, letterlijk én figuurlijk. Met Sport-ID zetten we een belangrijke stap om die krachten te verbinden en zo meer impact te maken in Doetinchem en de regio.”

Ook Sport-ID ziet de samenwerking als een logische stap. Directeur Maurice Tepperik benadrukt het gezamenlijke doel: “Door sport en cultuur te verbinden kunnen we nog meer inwoners inspireren om in beweging te komen, hun creativiteit te ontdekken en elkaar te ontmoeten. Samen bouwen we aan een gezonde, vitale en betrokken gemeenschap waarin iedereen mee kan doen.”

De komende periode werken Amphion Cultuurbedrijf en Sport-ID de gezamenlijke plannen en activiteiten verder uit. Daarmee willen zij een duurzame bijdrage leveren aan een vitalere en creatievere regio.

🔗 Websites: amphion.nl | sport-id.nl