GROENLO — Grol zoekt nieuwe jeugdtrainers voor seizoen 2026-2027

Voetbalvereniging s.v. Grol is op zoek naar nieuwe jeugdtrainers voor het seizoen 2026-2027. De club is al begonnen met de voorbereidingen, maar door het vertrek van een aantal trainers zijn er vacatures ontstaan. Een groot deel van de huidige trainers blijft actief binnen de club, maar Grol wil het team aanvullen met nieuwe krachten. Daarbij wordt gezocht naar trainers voor zowel prestatieve jeugdteams als breedtesportteams.

Voor de prestatieve teams richt de club zich op trainers met ervaring, tactisch inzicht en bij voorkeur een afgeronde KNVB-trainersopleiding. Zij gaan aan de slag met talentontwikkeling en werken nauw samen met het technisch kader van de club. Voor de breedtesportteams ligt de nadruk meer op plezier, ontwikkeling en teamgevoel. Ook beginnende trainers of ouders zijn welkom om zich aan te melden. Volgens de club is enthousiasme en betrokkenheid minstens zo belangrijk als ervaring.

Grol biedt ondersteuning aan trainers en is bereid te investeren in opleidingen en begeleiding. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden of meer informatie opvragen via voetbalbestuur@svgrol.nl. Met de oproep hoopt de club voldoende trainers te vinden om alle jeugdteams ook komend seizoen goed te kunnen begeleiden.

